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      На Луганщине горел неврологический интернат, погибли четыре человека

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      Пожар на Луганщине в интернате унес четыре жизни / Иллюстративное фото (pixabay)

      Пожар в областном психоневрологическом интернате в Луганской вечером 22 грудные забрал жизни четырех человек. Полиция открыла дело по статье о служебной халатности.

      Сообщение о пожаре полиция получила в 21:09 вечера воскресенья 22 декабря: диспетчер ДСНС рассказал, что горит один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната.

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      Оперативники выехали на место происшествия и обнаружили, что сгорела палата первого корпуса интерната.

      Во время пожара чрезвычайники должны были одновременно бороться с огнем и эвакуировать подопечных интерната.

      Луганск
      Спасатели прибыли оперативно, однако трудности вызвала эвакуация людей / Фото НПУ

      Несмотря на это четыре человека погибли, еще 3 получили травмы – их доставили в больницу в Старобельск.

      Потушить пожар удалось только в 22:55.

      Луганск
      Четырех подопечных интерната не удалось спасти / Фото НПУ

      Полиция открыла дело, усматривая в ситуации нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности и вероятную служебную халатность.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины ГСЧС Полиция Пожар Жертвы Новости Луганска Чрезвычайное происшествие
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