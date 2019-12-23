На Луганщине горел неврологический интернат, погибли четыре человека

Пожар в областном психоневрологическом интернате в Луганской вечером 22 грудные забрал жизни четырех человек. Полиция открыла дело по статье о служебной халатности.

Сообщение о пожаре полиция получила в 21:09 вечера воскресенья 22 декабря: диспетчер ДСНС рассказал, что горит один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната.

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Оперативники выехали на место происшествия и обнаружили, что сгорела палата первого корпуса интерната.

Во время пожара чрезвычайники должны были одновременно бороться с огнем и эвакуировать подопечных интерната.



Спасатели прибыли оперативно, однако трудности вызвала эвакуация людей / Фото НПУ

Несмотря на это четыре человека погибли, еще 3 получили травмы – их доставили в больницу в Старобельск.

Потушить пожар удалось только в 22:55.



Четырех подопечных интерната не удалось спасти / Фото НПУ

Полиция открыла дело, усматривая в ситуации нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности и вероятную служебную халатность.