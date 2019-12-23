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      На Луганщині горів неврологічний інтернат, загинули четверо людей

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      Пожежа на Луганщині в інтернаті забрала чотири життя / Ілюстративне фото (pixabay)

      Пожежа в обласному психоневрологічному інтернаті на Луганщині увечері 22 грудня забрала життя чотирьох людей. Поліція відкрила справу за статтею про службову недбалість.

      Повідомлення про пожежу поліція отримала о 21:09 вечора неділі 22 грудня: диспетчер ДСНС розповів, що горить один з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату.

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      Оперативники виїхали на місце події і виявили, що згоріла палата першого корпусу інтернату.

      Під час пожежі надзвичайники мусили одночасно боротися з вогнем і евакуювати підопічних інтернату.

      Луганськ
      Рятувальники прибули оперативно, однак труднощі викликала евакуація людей / Фото НПУ

      Попри це чотири людини загинули, ще 3 зазнали травм – їх доправили до лікарні у Старобільськ.

      Загасити пожежу вдалося лише о 22:55.

      Луганськ
      Чотирьох підопічних інтернату не вдалося врятувати / Фото НПУ

      Поліція розпочала провадження, вабачаючи у ситуації порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки ймовірну службову недбалість.

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      22 грудня
      2950
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Новини Луганська Жертви Пожежа Поліція ДСНС
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