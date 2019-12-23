На Луганщині горів неврологічний інтернат, загинули четверо людей

Пожежа в обласному психоневрологічному інтернаті на Луганщині увечері 22 грудня забрала життя чотирьох людей. Поліція відкрила справу за статтею про службову недбалість.

Повідомлення про пожежу поліція отримала о 21:09 вечора неділі 22 грудня: диспетчер ДСНС розповів, що горить один з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату.

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Оперативники виїхали на місце події і виявили, що згоріла палата першого корпусу інтернату.

Під час пожежі надзвичайники мусили одночасно боротися з вогнем і евакуювати підопічних інтернату.



Рятувальники прибули оперативно, однак труднощі викликала евакуація людей / Фото НПУ

Попри це чотири людини загинули, ще 3 зазнали травм – їх доправили до лікарні у Старобільськ.

Загасити пожежу вдалося лише о 22:55.



Чотирьох підопічних інтернату не вдалося врятувати / Фото НПУ

Поліція розпочала провадження, вабачаючи у ситуації порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки ймовірну службову недбалість.

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