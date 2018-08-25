На Луганщине несовершеннолетний водитель спровоцировал ДТП: есть жертвы

Автомобиль Opel Astra, за рулем которого находился 17-летний водитель, съехал на обочину и перевернулся в Луганской области в районе поселка Белокуракино.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Луганской области .

В результате ДТП погибла 18-летняя пассажирка автомобиля, 17-летний водитель и три пассажирки получили телесные повреждения различной степени тяжести. Автопроисшествие произошло 23 августа примерно в полночь.

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Водитель автомобиля Opel Astra, двигаясь по автодороге Белокуракино – Лубянка – Алексеевка с пгт Белокуракино, не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего не справился с управлением и на большой скорости съехал на обочину, где транспортное средство перевернулось,

– сообщают в полиции.

Водителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) и решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, вечером 20 августа резонансное ДТП произошло на Днепровской набережной в Киеве – водитель ВМW на большой скорости врезался в припаркованные на обочине автомобили. По словам правоохранителей, водитель машины не имел с собой прав и был в состоянии алкогольного опьянения, однако проходить соответствующий тест отказался. Впоследствии выяснилось, что водитель BMW уже не впервые попадает в ДТП. Кроме того, ранее он был осужден за убийство.