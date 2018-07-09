На Львовщине чиновники организовали подпольную пивоварню

В понедельник, 9 июля, правоохранители пресекли работу подпольной пивоварни на Львовщине, которую организовали должностные лица одного из местных предприятий.

Об этом сообщила Государственная фискальная служба во Львовской области в Facebook.

Читайте также: На Киевщине разоблачили подпольный спиртзавод

Как указано, чиновники устроили незаконное изготовление и реализацию пива, которое является подакцизным товаром.

После проведения детального осмотра в помещениях предприятия, где обнаружено специальное оборудование для изготовления пива, а именно: электронный блок управления процессом производства, чаны для варки и брожения, шланги, электронасосы и, ориентировочно, 7 тонн пива стоимостью около полумиллиона гривен.

Общая ориентировочная стоимость описанных, изъятых и переданных на материальное хранения предметов составила более 2 миллионов гривен.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Ответственность за уголовное преступление по части 1 статьи 204, согласно Уголовному кодексу, предусматривает штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы до трех лет с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования.