На Львівщині посадовці організували підпільну пивоварню

У понеділок, 9 липня, правоохоронці припинили роботу підпільної пивоварні на Львівщині, яку організували службові особи одного з місцевих підприємств.

Про це повідомила Державна фіксальна служба у Львівській області в Facebook.

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Як зазначено, посадовці влаштували незаконне виготовлення і реалізацію пива, яке є підакцизним товаром.

Після проведення детального огляду в приміщеннях підприємства, де виявлено спеціальне обладнання для виготовлення пива, а саме: електронний блок керування процесом виробництва, чани для варіння та бродіння, шланги, електронасоси та, орієнтовно, 7 тонн пива вартістю близько півмільйона гривень.

Загальна орієнтовна вартість описаних, вилучених та переданих на матеріальне зберігання предметів склала понад 2 мільйони гривень.

Наразі продовжуються невідкладні слідчі дії. Відповідальність за кримінальне правопорушення за частини 1 статті 204, згідно з Кримінальним кодексом, передбачає штраф від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі до трьох років з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання.