На Львовщине сожгли офис редакции районной газеты: фото

В городе Самбор, что на Львовщине, выгорел офис редакции районной газеты "Голос Самборщины". Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что это стало следствием сознательного поджога.

Завтра люди не получат свою любимую районку, заявил Томиленко в своем фейсбуке.

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Главный редактор газеты "Голос Самборщины" Мария Пукий проинформировала НСЖУ, что помещение редакции выгорело. Пожар заканчивают ликвидировать работники МЧС, а в помещении проходят следственные действия Национальной полиции,

– подчеркнул Томиленко.

Из редакции вынесли сейф, в котором были уставные документы редакции. Позже его нашли в кустах прямо среди улицы. Открыть его злоумышленникам так и не удалось, поэтому все документы сохранились.

"Национальный союз журналистов выражает солидарность с нашими львовскими коллегами. Мы обращаемся к руководству МВД и Национальной полиции обеспечить эффективное оперативное расследование происшествия", – заявил глава НСЖУ.

Пожар в редакции "Голос Самборщины": смотрите фото

В прошлом году районная газета роздержавилась, по решению районного совета редакция имеет право находиться в своем помещении, будучи и в частном статусе. Но типография пошла на приватизацию.



Сессия райсовета наложила ограничение, что приватизация не должна затрагивать нежилые помещения, в которых находится редакция. Но когда редактор пыталась заключить новый договор на пользование помещениями, оказалось, что весь комплекс, включая редакционные помещения, приватизирован.