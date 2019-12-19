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      На Львівщині спалили офіс редакції районної газети: фото

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      Невідомі підпалили редакції районної газети "Голос Самбірщини" / фото: Сергій Томіленко

      У місті Самбір, що на Львівщині, вигорів офіс редакції районної газети "Голос Самбірщини". Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що це стало наслідком свідомого підпалу.

      Завтра люди не отримають свою улюблену районку, заявив Томіленко у своєму фейсбуці.

      До слова: Рятувальники ліквідували пожежу на "7 кілометрі" в Одесі

      Головний редактор газети “Голос Самбірщини» Марія Пукій поінформувала НСЖУ, що приміщення редакції вигоріло. Пожежу закінчують ліквідовувати працівники МНС, а у приміщенні проходять слідчі дії Національної поліції,
      – підкреслив Томіленко.

      З редакції винесли сейф, у якому були статутні документи редакції. Пізніше його знайшли у кущах просто серед вулиці. Відкрити його зловмисникам так і не вдалося, тому всі документи збереглися.

      "Національна спілка журналістів висловлює солідарність із нашими львівськими колегами. Ми звертаємося до керівництва МВС та Національної поліції забезпечити ефективне оперативне розслідування надзвичайної події", – заявив голова НСЖУ.

      Пожежа в редакції "Голосу Самбірщини": дивіться фото

      Минулого року районна газета роздержавилася, за рішенням районної ради редакція має право перебувати у своєму приміщенні, будучи і у приватному статусі. Але друкарня пішла на приватизацію.

      Сесія райради наклала обмеження, що приватизація не має зачіпати нежитлові приміщення, у яких перебуває редакція. Та коли редактор намагалася укласти новий договір на користування приміщеннями, виявилося, що увесь комплекс, включно з редакційними приміщеннями, приватизовано.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Пожежа Журналісти Медіа
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