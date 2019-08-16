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      На Львовщине в ДТП трагически погиб 28-летний ветеран АТО

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      На Львовщине в ДТП погиб ветеран АТО Владимир Винярский
      На Львовщине в ДТП погиб ветеран АТО Владимир Винярский / Фото с Facebook

      В страшном ДТП на Львовщине в ночь на 16 августа погиб Владимир Винярский – участник боевых действий на Донбассе и активист Революции Достоинства.

      Трагическая авария произошла около 3 ночи в селе Миженец Старосамборского района Львовской области.

      Важно: Четверо украинских военных погибли на Донбассе: имена и фото

      Как сообщили в ГСЧС, водитель автомобиля BMW Х5 не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Владимир, который был пассажиром в иномарке, погиб на месте. Спасателям пришлось извлекать тело погибшего из-под автомобиля.

      Что известно о Владимире Винярском?

      Принимал активное участие в Революции Достоинства и пережил страшные расстрелы на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

      Через месяц, 14 марта 2014 года поступил на службу в батальон имени Кульчицкого и пошел защищать Украину в войне против России на Донбассе.


      Погибший в ДТП украинский военный Владимир Винярский с мамой

      Однако во Старобельском на Луганщине получил тяжелое сквозное огнестрельное ранение груди, правого легкого и корешков позвоночника. Как следствие – у него полностью парализовало нижнюю часть тела, исчезла чувствительность в ногах и начались серьезные проблемы с легкими.

      Военный проходил длительное лечение и реабилитацию в Украине и за рубежом.


      Владимир Винярский с родными / фото с Facebook

      К сожалению, жизнь бойца оборвалась в родном селе в результате страшной аварии. У Владимира остались родители и сестра.

      24 канал выражает соболезнования семье и близким погибшего.

      blog_ava
      Четверо украинских военных погибли на Донбассе: имена и фото
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Львова АТО Жертвы НАТО Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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