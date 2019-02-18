На Майдане билось сердце великой нации, – Тимошенко вспомнила события Революции Достоинства

В этот же день пять лет назад начинались тяжелые события Революции Достоинства. Это был момент, когда нация восстала против произвола, деспотии и невежества, когда люди выбрали и защитили настоящие ценности, а не закрылись в собственной "хате с краю".

Об этом Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook в память о Небесной Сотне, всех, кто пал в бою за Украину.

"Тревожный и решающий день. Страшная и трагическая ночь. Даже далеко от Киева, за решеткой, я слышала, как бьется сердце великой нации. Сегодня не просто годовщина. Это – день рождения действительно новой, европейской Украины", – отметила лидер "Батькивщины".

Она с грустью заметила, что потери лучших сыновей и дочерей Украины на Майдане, Крым, Донбасс, война – все это "последствия большой ошибки неверного выбора, которую мы исправляем сих пор".

"Тогда весь Майдан, а за ним и вся нация верила, что изменения – возможны! Что Небесная Сотня погибла не просто так. Следующие 5 лет не принесли тех изменений, которых все ждали, к сожалению", – отметила Председатель партии.

Юлия Тимошенко убеждена, страна должна воплотить то, ради чего наши герои отдали свои жизни, ведь "другого выбора у нас нет".