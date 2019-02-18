На Майдані билося серце великої нації, – Тимошенко згадала трагічні події Революції Гідності

У цей самий день п’ять років тому розпочиналися найважчі події Революції Гідності. Це була мить, коли нація повстала проти свавілля, деспотії та невігластва, коли люди обрали і захистили справжні цінності, а не зачинилися у власній "хаті скраю".

Про це Юлія Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook, вшановуючи пам’ять Небесної Сотні, всіх, хто поліг в бою за Україну.

"Тривожний і вирішальний день. Страшна і трагічна ніч. Навіть далеко від Києва, за ґратами, я чула, як б’ється серце великої нації. Сьогодні не просто річниця. Це – день народження справді нової, європейської України", – наголосила лідер "Батьківщини".

Вона прикро зауважила, що втрати найкращих синів і дочок України на Майдані, Крим, Донбас, війна – усе це "наслідки великої помилки невірного вибору, яку ми виправляємо досі".

"Тоді весь Майдан, а за ним і вся нація вірила, що зміни – можливі! Що Небесна Сотня загинула не просто так. Наступні 5 років не принесли тих змін, на які всі чекали, на жаль", – зазначила Голова партії.

Юлія Тимошенко переконана, країна має втілити те, заради чого наші герої віддали свої життя, адже "іншого вибору у нас немає".