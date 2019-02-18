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      На Майдані билося серце великої нації, – Тимошенко згадала трагічні події Революції Гідності

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      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      У цей самий день п’ять років тому розпочиналися найважчі події Революції Гідності. Це була мить, коли нація повстала проти свавілля, деспотії та невігластва, коли люди обрали і захистили справжні цінності, а не зачинилися у власній "хаті скраю".

      Про це Юлія Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook, вшановуючи пам’ять Небесної Сотні, всіх, хто поліг в бою за Україну.

      "Тривожний і вирішальний день. Страшна і трагічна ніч. Навіть далеко від Києва, за ґратами, я чула, як б’ється серце великої нації. Сьогодні не просто річниця. Це – день народження справді нової, європейської України", – наголосила лідер "Батьківщини".

      Вона прикро зауважила, що втрати найкращих синів і дочок України на Майдані, Крим, Донбас, війна – усе це "наслідки великої помилки невірного вибору, яку ми виправляємо досі".

      "Тоді весь Майдан, а за ним і вся нація вірила, що зміни – можливі! Що Небесна Сотня загинула не просто так. Наступні 5 років не принесли тих змін, на які всі чекали, на жаль", – зазначила Голова партії.

      Юлія Тимошенко переконана, країна має втілити те, заради чого наші герої віддали свої життя, адже "іншого вибору у нас немає".

      blog_ava
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      Теги: Новини політики ВО Батьківщина Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 Канал
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