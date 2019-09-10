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      На малой родине Зеленского социальное напряжение из-за Налогового кодекса вырастет, – Фесенко

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      Владимир Фесенко
      Владимир Фесенко / radiosvoboda.org

      Некоторые наблюдатели говорят о том, что за изменениями в налоговом законодательстве скрываются интересы Коломойского, и намерения по разделу рынка, борьбы за контроль над ключевыми отраслями: металлургия, АПК, энергетика.

      Об этом на своей странице в фейсбуке написал политолог Владимир Фесенко.

      "Не собираюсь опровергать или подтверждать этот тезис. Но если это так, нас ждут мощные конфликты. Однако обращу внимание на другое. В связи с ростом рентных ставок под ударом окажутся крупные города в зоне конфликта на Донбассе – Мариуполь, Краматорск, и рядом с зоной конфликта – Запорожье, Днепр. А это уже очень опасно с политической точки зрения", – написал он.

      Социальное напряжение может резко возрасти и на малой родине президента Зеленского в Кривом Роге. А Владимир Зеленский, по словам Фесенко, на такие вещи чутко реагирует.

      blog_ava
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      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Налоговый кодекс Металлургия
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