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      ІМПІЧМЕНТ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА

      На малій батьківщині Зеленського соціальна напруга через Податковий кодекс зросте, – Фесенко

      250 Читать новость на русском
      Володимир Фесенко
      Володимир Фесенко / radiosvoboda.org

      Деякі спостерігачі кажуть про те, що за змінами у податковому законодавстві ховаються інтереси Коломойського, та наміри щодо поділу ринку, боротьби за контроль над ключовими галузями: металургія, АПК, енергетика.

      Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав політолог Володимир Фесенко.

      "Не збираюсь спростовувати чи підтверджувати цю тезу. Але якщо це так, нас чекають потужні конфлікти. Проте зверну увагу на інше. У зв’язку із зростанням рентних ставок під ударом опиняться великі міста у зоні конфлікту на Донбасі – Маріуполь, Краматорськ, і поруч з зоною конфлікту – Запоріжжя, Дніпро. А це вже дуже небезпечно з політичної точки зору", – написав він.

      Соціальна напруга може різко зрости і на малій батьківщині президента Зеленського у Кривому Розі. А Володимир Зеленський, за словами Фесенка, на такі речі чутливо реагує.

      blog_ava
      Депутати проголосували за законопроєкт про імпічмент президента
      сьогодні
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      Теги: Володимир Зеленський Новини політики Металургія Податковий кодекс
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