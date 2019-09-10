На малій батьківщині Зеленського соціальна напруга через Податковий кодекс зросте, – Фесенко

Деякі спостерігачі кажуть про те, що за змінами у податковому законодавстві ховаються інтереси Коломойського, та наміри щодо поділу ринку, боротьби за контроль над ключовими галузями: металургія, АПК, енергетика.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав політолог Володимир Фесенко.

"Не збираюсь спростовувати чи підтверджувати цю тезу. Але якщо це так, нас чекають потужні конфлікти. Проте зверну увагу на інше. У зв’язку із зростанням рентних ставок під ударом опиняться великі міста у зоні конфлікту на Донбасі – Маріуполь, Краматорськ, і поруч з зоною конфлікту – Запоріжжя, Дніпро. А це вже дуже небезпечно з політичної точки зору", – написав він.

Соціальна напруга може різко зрости і на малій батьківщині президента Зеленського у Кривому Розі. А Володимир Зеленський, за словами Фесенка, на такі речі чутливо реагує.