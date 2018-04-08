На матче «Динамо» и «Зари» фанаты вывесили провокационный баннер: фото

В субботу, 7 апреля, в Киеве состоялся матч между местным "Динамо" и луганской "Зарей". Фанаты киевлян на этой игре вывесили необычный баннер.

На баннере была надпись "Продам траву, (044) 521-05-33. Дорого!". Впоследствии фанаты выложили подпись к этому фото: "Если вам нужна трава – Андрей Васильевич предлагает вариант отечественного производства по завышенным ценам. Детали узнавайте по телефону или через страницу @ffutrava. Информация прозвучала на правах рекламы."

Речь идет о президенте Федерации футбола Украины Андрее Павелко и его заводе по изготовлению искусственного газона. Указанный на баннере телефон – его пресс-службы. А на странице @ffutrava размещен видеосюжет с журналистским расследованием о злоупотреблениях в ФФУ, связанных со строительством футбольных площадок по всей Украине.

К слову, Павелко показал свою е-декларацию.