Во время митинга в поддержку действующего хозяина Кремля Владимира Путина, который будет участвовать и в президентских выборах 2018 года, люди выкрикивали "Слава Украине". Мероприятие состоялось накануне на стадионе "Лужники" в Москве.

Соответствующее видео опубликовало "Радио свобода".

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На кадрах видно, как звучит гимн нашей восточной соседки, и в этот момент мужчина воскликнул "Слава Украине".

Кроме того, ресурс опубликовал факты, что на это собрание людей сгоняли, в том числе и за деньги.

Добавим, что после выступления Путина много посетителей ушли.

На митинге за Путина прозвучало "Слава Украине": видео