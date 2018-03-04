На митинге за Путина прозвучало "Слава Украине": видео
Во время митинга в поддержку действующего хозяина Кремля Владимира Путина, который будет участвовать и в президентских выборах 2018 года, люди выкрикивали "Слава Украине". Мероприятие состоялось накануне на стадионе "Лужники" в Москве.
Соответствующее видео опубликовало "Радио свобода".
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На кадрах видно, как звучит гимн нашей восточной соседки, и в этот момент мужчина воскликнул "Слава Украине".
Кроме того, ресурс опубликовал факты, что на это собрание людей сгоняли, в том числе и за деньги.
Добавим, что после выступления Путина много посетителей ушли.
На митинге за Путина прозвучало "Слава Украине": видео
Источник: 24 Канал
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