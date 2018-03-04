Під час мітингу на підтримку чинного господаря Кремля Володимира Путіна, який братиме участь і у президентських виборах 2018 року, люди вигукували "Слава Україні". Захід відбувся напередодні на стадіоні "Лужники" у Москві.

Відповідне відео опублікувало "Радіо свобода".

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На кадрах видно, як лунає гімн нашої східної сусідки, і в цей момент чоловік вигукнув "Слава Україні".

Крім того, ресурс опублікував факти, що на це зібрання людей зганяли, в тому числі і за гроші.

Додамо, що після виступу Путіна багато відвідувачів пішли геть.

На мітингу за Путіна пролунало "Слава Україні": відео