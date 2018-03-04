9 людей затримали в Росії за напис "Проти Путіна"
У Санкт-Петербурзі правоохоронці затримали 9 людей за те, що вони зробили напис "Проти Путіна" на замерзлій річці.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила координатор штабу Наталія Грязневич.
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"Вам вночі загрожує небезпека? Телефонуйте до поліції й кажіть, що поруч з вами хтось пише на снігу "Проти Путіна", і загін приїде протягом 5 хвилин! Групу волонтерів нашого штабу затримали цієї ночі за "напис, що паплюжить президента ". Тепер ви зрозуміли: бути проти Путіна в Росії – це незаконно", – написала Грязневич.
Вона додала, що на місце інциденту через 15 хвилин прибула пожежна машина, аби знищити напис.
Джерело: 24 Канал
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