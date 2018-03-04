Стало відомо, хто напав на Ксенію Собчак у Москві
Прес-служба Ксенії Собчак повідомила ім'я активіста, що напав на політика сьогодні, 4 березня, у Москві. Повідомляється, що ним виявився Алан Дзуцев, помічник голови Мосміськдуми Олексія Шапошникова.
Про це повідомили у Telegram каналі Ксенії Собчак.
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Як повідомляє РИА Новости, прес-секретар Олексія Шапошникова Поліна Орєхова спростувала цю інформацію.
"Правоохоронні органи розбираються в причинах події, ми також чекаємо результатів. Молода людина не є офіційним помічником голови Мосміськдуми", – сказала вона виданню.
Ксенія Собчак вже написала заяву у міліцію, а також додала, що нападник вилив на її воду, у наслідок цього вона впала.
"Зараз подивилися камери, впала я сама послизнувшись на воді,забилася ногою і головою", – зазначила Собчак.
Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, на кандидата в президенти Росії Ксенію Собчак скоєно напад в центрі Москви. Активіст облив Собчак водою і викрикнув "це за Жириновського".
Ксенія Собчак – російський політик, кандидат на пост президента Росії.