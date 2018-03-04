Стало известно, кто напал на Ксению Собчак в Москве

Пресс-служба Ксении Собчак сообщила имя активиста, который напал на политика сегодня, 4 марта, в Москве. Сообщается, что им оказался Алан Дзуцев, помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Об этом сообщили в Telegram канале Ксении Собчак.

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Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь Алексея Шапошникова Полина Орехова опровергла эту информацию.

"Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего, мы также ждем результатов. Молодой человек не является официальным помощником председателя Мосгордумы", – сказала она изданию.

Ксения Собчак уже написала заявление в полицию, а также добавила, что нападавший вылил на нее воду, вследствие этого она упала.

"Сейчас посмотрели камеры, упала я сама поскользнувшись на воде, ударилась ногой и головой", – отметила Собчак.

Напомним, сегодня, 4 марта, на кандидата в президенты России Ксению Собчак совершено нападение в центре Москвы. Активист облил Собчак водой и выкрикнул "это за Жириновского".

Ксения Собчак – российский политик, кандидат на пост президента России.