Плеснул и убежал: появилось видео нападения на Собчак

В соцсетях опубликовали видео нападения на кандидата в президенты РФ Ксению Собчак. Видео снимал сам нападавший.

На видео, которое было снято нападающим, слышно как он кричит "Это вам за Жириновского!" и обливает ее водой.

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Напомним, сегодня, 4 марта, на кандидата в президенты России Ксению Собчак совершено нападение в центре Москвы.

Напомним, во время теледебатов между кандидатами в президенты РФ Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским произошел конфликт. В результате которого Собчак вылила на Жириновского стакан воды.