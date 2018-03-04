Хлюпнув і втік: з'явилося відео нападу на Собчак
У соцмережах опубліковали відео нападу на кандидата в президенти РФ Ксенію Собчак. Відео знімав сам нападник.
На відео, що було зняте нападником, чути як він кричить "Це вам за Жириновського!" і обливає її водою.
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Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, на кандидата в президенти Росії Ксенію Собчак скоєно напад в центрі Москви.
Нагадаємо, під час теледебатів між кандидатами в президенти РФ Ксенією Собчак та Володимиром Жиріновським відбувся конфлікт. У результаті якого Собчак вилила на Жиріновського стакан води.
Джерело: 24 Канал
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