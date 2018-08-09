На Николаевщине в Снигиревке бешеный домашний бык напал на людей. Двое мужчин получили серьезные ранения, сейчас они находятся в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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7 августа в семь утра в полицию Снигиревского района позвонила женщина и просила спасти ее мужа и соседа от нападения домашнего быка, который неожиданно напал на них, начал топтать их во дворе дома и поднимать на рога. Хозяйка скрылась в доме и ждала помощи,

– рассказывают в полиции.

Двое полицейских, старший участковый офицер полиции и инспектор группы реагирования патрульной полиции, которые срочно прибыли на вызов, увидев, как одичавшее животное нападает на беспомощных мужчин, применили табельное огнестрельное оружие.

"Разъяренный бык продолжал бушевать и крушить все на своем пути, пытаясь прорваться со двора частного дома на улицу. Опасаясь, что бык сможет вырваться и напасть на других жителей, правоохранители вызвали на подмогу местного охотника. За несколько часов, на одиннадцатый меткий выстрел картечью, быка, весом более 800 кг, было обезврежено", – сообщили правоохранители.

По результатам проведенной профессиональной экспертизы было установлено, что бык был болен бешенством.

Видео: на Николаевщине бешеного быка останавливали выстрелами