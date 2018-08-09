На Миколаївщині у Снігурівці скажений домашній бик напав на людей. Двоє чоловіків зазнали серйозних поранень, зараз вони перебувають у лікарні.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

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7 серпня о сьомій ранку до поліції Снігурівського району зателефонувала жінка й просила врятувати її чоловіка та сусіда від нападу домашнього бика, який несподівано напав на них, почав топтати їх у дворі будинку та піднімати на роги. Хазяйка сховалась у хаті та чекала допомоги,

– розповідають у поліції.

Двоє поліцейських, старший дільничний офіцер поліції та інспектор групи реагування патрульної поліції, які терміново прибули на виклик, побачивши, як здичавіла тварина нападає на безпорадних чоловіків, застосували табельну вогнепальну зброю.

"Розлючений бик продовжував бушувати та трощити усе на своєму шляху, намагаючись прорватися з подвір’я приватного будинку на вулицю. Побоюючись, що бик зможе вирватись та напасти на інших мешканців, правоохоронці викликали на підмогу місцевого мисливця. За кілька годин, на одинадцятий влучний постріл картеччю, бика, вагою понад 800 кг, було знешкоджено", – повідомили правоохоронці.

За результатами проведеної фахової експертизи було встановлено, що бик був хворим на сказ.

Відео: на Миколаївщині скаженого бика зупиняли пострілами