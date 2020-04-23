16:40
23 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      На Николаевщине из-за вспышки коронавируса изолировали село

      - Читати новину українською
      На в'їзді та виїзді з Семенівки діє лише один КПП / Пресслужба Миколаївської ОДА

      Село Семеновка Арбузинского района Николаевской области, изолировали из-за вспышки COVID-19. Въезд и выезд из населенного пункта разрешен только жителям села и работникам критической инфраструктуры.

      На в'їзді та виїзді з Семенівки діє лише один контрольно-пропускний пункт. Про це повідомила пресслужба Миколаївської ОДА у фейсбуці.

      До теми На Миколаївщині померла перша людина від коронавірусу

      Персонал КПП повністю забезпечений усіма необхідними санітарними засобами. Вжиті заходи дають можливість організувати моніторинг стану здоров'я людей шляхом безконтактного вимірювання температури,
      – повідомив голова Благодатненської громади Володимир Неграй.

      Скільки хворих виявили у Семенівці – наразі невідомо.

      Коронавірус на Миколаївщині: що відомо

      • У Миколаївській області протягом довгого часу не було підтверджено жодного випадку зараження коронавірусом.
      • Лише 11 квітня виявили 2 випадки інфікування COVID-19 За інформацією МОЗ, заразилися двоє літніх жінок із села Воронівка Вознесенського району.
      • 21 квітня на Миколаївщині зафіксували першу смерть від коронавірусної інфекції.
      • Станом на 23 квітня у Миколаївській області коронавірус виявили у 99 людей.


      Що робити після повернення з вулиці? / Інфографіка 24 каналу

      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Николаева Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 15:03 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
      Олександр Бевза
      сегодня , 15:00 Выстрел Коломойского в Украину
      Ярослав Юрчишин