На Николаевщине из-за вспышки коронавируса изолировали село
Село Семеновка Арбузинского района Николаевской области, изолировали из-за вспышки COVID-19. Въезд и выезд из населенного пункта разрешен только жителям села и работникам критической инфраструктуры.
На в'їзді та виїзді з Семенівки діє лише один контрольно-пропускний пункт. Про це повідомила пресслужба Миколаївської ОДА у фейсбуці.
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Персонал КПП повністю забезпечений усіма необхідними санітарними засобами. Вжиті заходи дають можливість організувати моніторинг стану здоров'я людей шляхом безконтактного вимірювання температури,
– повідомив голова Благодатненської громади Володимир Неграй.
Скільки хворих виявили у Семенівці – наразі невідомо.
Коронавірус на Миколаївщині: що відомо
- У Миколаївській області протягом довгого часу не було підтверджено жодного випадку зараження коронавірусом.
- Лише 11 квітня виявили 2 випадки інфікування COVID-19 За інформацією МОЗ, заразилися двоє літніх жінок із села Воронівка Вознесенського району.
- 21 квітня на Миколаївщині зафіксували першу смерть від коронавірусної інфекції.
- Станом на 23 квітня у Миколаївській області коронавірус виявили у 99 людей.
Що робити після повернення з вулиці? / Інфографіка 24 каналу
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