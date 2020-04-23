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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      На Миколаївщині через спалах коронавірусу ізолювали село

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      На в'їзді та виїзді з Семенівки діє лише один КПП / Пресслужба Миколаївської ОДА

      Село Семенівка Арбузинського району, що на Миколаївщині, ізолювали через спалах COVID-19. В'їзд та виїзд з населеного пункту дозволений лише жителям села і працівникам критичної інфраструктури.

      На в'їзді та виїзді з Семенівки діє лише один контрольно-пропускний пункт. Про це повідомила пресслужба Миколаївської ОДА у фейсбуці.

      До теми На Миколаївщині померла перша людина від коронавірусу

      Персонал КПП повністю забезпечений усіма необхідними санітарними засобами. Вжиті заходи дають можливість організувати моніторинг стану здоров'я людей шляхом безконтактного вимірювання температури,
      – повідомив голова Благодатненської громади Володимир Неграй.

      Скільки хворих виявили у Семенівці – наразі невідомо.

      Коронавірус на Миколаївщині: що відомо

      • У Миколаївській області протягом довгого часу не було підтверджено жодного випадку зараження коронавірусом.
      • Лише 11 квітня виявили 2 випадки інфікування COVID-19 За інформацією МОЗ, заразилися двоє літніх жінок із села Воронівка Вознесенського району.
      • 21 квітня на Миколаївщині зафіксували першу смерть від коронавірусної інфекції.
      • Станом на 23 квітня у Миколаївській області коронавірус виявили у 99 людей.


      Що робити після повернення з вулиці? / Інфографіка 24 каналу

      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Миколаєва Новини України
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