На Миколаївщині через спалах коронавірусу ізолювали село
Село Семенівка Арбузинського району, що на Миколаївщині, ізолювали через спалах COVID-19. В'їзд та виїзд з населеного пункту дозволений лише жителям села і працівникам критичної інфраструктури.
На в'їзді та виїзді з Семенівки діє лише один контрольно-пропускний пункт. Про це повідомила пресслужба Миколаївської ОДА у фейсбуці.
До теми На Миколаївщині померла перша людина від коронавірусу
Персонал КПП повністю забезпечений усіма необхідними санітарними засобами. Вжиті заходи дають можливість організувати моніторинг стану здоров'я людей шляхом безконтактного вимірювання температури,
– повідомив голова Благодатненської громади Володимир Неграй.
Скільки хворих виявили у Семенівці – наразі невідомо.
Коронавірус на Миколаївщині: що відомо
- У Миколаївській області протягом довгого часу не було підтверджено жодного випадку зараження коронавірусом.
- Лише 11 квітня виявили 2 випадки інфікування COVID-19 За інформацією МОЗ, заразилися двоє літніх жінок із села Воронівка Вознесенського району.
- 21 квітня на Миколаївщині зафіксували першу смерть від коронавірусної інфекції.
- Станом на 23 квітня у Миколаївській області коронавірус виявили у 99 людей.
Що робити після повернення з вулиці? / Інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
Антирекорд нових випадків COVID-19 спричинили порушення на Великдень і Вербну неділюсьогодні , 11:29
-
Хто не підлягатиме обсервації після перетину кордону: нове рішення Кабмінусьогодні , 12:08
-
Вбивство Павла Шеремета: слідчі під ранок прийшли з обшуками до Кузьменко і її близькихсьогодні , 12:01
-
Коли запрацює громадський транспорт: прогноз Мінінфраструктурисьогодні , 12:59
-
Обшуки у Кузьменко: що забрали слідчі з дому підозрюваної у вбивстві Павла Шереметасьогодні , 15:19
-
В'єтнам виходить з карантину: за весь час епідемії тут не зареєстрували жодної смертісьогодні , 10:51