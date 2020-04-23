На Миколаївщині через спалах коронавірусу ізолювали село

Село Семенівка Арбузинського району, що на Миколаївщині, ізолювали через спалах COVID-19. В'їзд та виїзд з населеного пункту дозволений лише жителям села і працівникам критичної інфраструктури.

На в'їзді та виїзді з Семенівки діє лише один контрольно-пропускний пункт. Про це повідомила пресслужба Миколаївської ОДА у фейсбуці.

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Персонал КПП повністю забезпечений усіма необхідними санітарними засобами. Вжиті заходи дають можливість організувати моніторинг стану здоров'я людей шляхом безконтактного вимірювання температури,

– повідомив голова Благодатненської громади Володимир Неграй.

Скільки хворих виявили у Семенівці – наразі невідомо.

Коронавірус на Миколаївщині: що відомо

У Миколаївській області протягом довгого часу не було підтверджено жодного випадку зараження коронавірусом.

Лише 11 квітня виявили 2 випадки інфікування COVID-19 За інформацією МОЗ, заразилися двоє літніх жінок із села Воронівка Вознесенського району.

21 квітня на Миколаївщині зафіксували першу смерть від коронавірусної інфекції.

Станом на 23 квітня у Миколаївській області коронавірус виявили у 99 людей.



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