На Николаевщине мать убила своего новорожденного ребенка, выбросив его в помойку

После домашних родов женщина выбросила живого младенца в помойку на собственном дворе. Мальчика нашли старшие дети роженица.

В полицию поступил вызов, что дети нашли тело младенца в микрорайоне Ракетное Урочище.

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В ходе расследования правоохранители обнаружили, что женщина недавно была беременна и, по ее утверждениям, родила мертвого мальчика. В одной из комнат дома полиция нашла тело младенца.

24 декабря эксперты установили, что новорожденный умер в результате переохлаждения.

42-летняя роженица уже имеет четырех детей, меньшие из которых живут вместе с ней, и, по ее словам, на учете по беременности не состояла и рожала дома сама.

По данному факту следователи проводят расследование в уголовном производстве, начатом по статье "Умышленное убийство малолетнего ребенка", что карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.