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      На Николаевщине мать убила своего новорожденного ребенка, выбросив его в помойку

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      Мать убила своего новорожденного ребенка, выбросив его в помойку / mk.npu.gov.ua

      После домашних родов женщина выбросила живого младенца в помойку на собственном дворе. Мальчика нашли старшие дети роженица.

      В полицию поступил вызов, что дети нашли тело младенца в микрорайоне Ракетное Урочище.

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      В ходе расследования правоохранители обнаружили, что женщина недавно была беременна и, по ее утверждениям, родила мертвого мальчика. В одной из комнат дома полиция нашла тело младенца.

      24 декабря эксперты установили, что новорожденный умер в результате переохлаждения.

      42-летняя роженица уже имеет четырех детей, меньшие из которых живут вместе с ней, и, по ее словам, на учете по беременности не состояла и рожала дома сама.

      По данному факту следователи проводят расследование в уголовном производстве, начатом по статье "Умышленное убийство малолетнего ребенка", что карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Дети и несовершеннолетние Новости Николаева Криминал
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