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      На Миколаївщині мати вбила свою новонароджену дитину, викинувши її в смітник

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      Мати вбила свою новонароджену дитину, викинувши її в смітник / mk.npu.gov.ua

      Після домашніх пологів жінка викинула живе немовля у смітник на власному дворі. Хлопчика знайшли старші діти породілля.

      До поліції надійшов виклик, що діти знайшли тіло немовляти у мікрорайоні Ракетне Урочище.

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      У ході розслідування правоохоронці виявили, що жінка нещодавно була вагітною та, з її стверджень, народила мертвого хлопчика. В одній із кімнат оселі поліція знайшла тіло немовляти.

      24 грудня експерти встановили, що новонароджений помер внаслідок переохолодження.

      42-річна породілля вже має чотирьох дітей, менші з яких мешкають разом із нею, та, за її словами, на обліку по вагітності не перебувала і народжувала вдома сама.

      За цим фактом слідчі проводять розслідування кримінального провадження, розпочатого за статтею "Умисне вбивство малолітньої дитини", що карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Діти і неповнолітні Новини Миколаєва
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