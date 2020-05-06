На Николаевщине молния убила 15-летнего юношу

Вблизи села Татьяновка Николаевской области 5 мая молния попала в 15-летнего парня. В результате попадания парень сразу погиб.

Трагічна подія трапилася близько 19:46 за селом Тетянівка Березнегуватського району, повідомляє ДСНС.

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До місця події одразу ж прибули працівники поліції, рятувальники і карета швидкої допомоги. Медики лише констатували смерть хлопця.

Шановні громадяни! Будьте відповідальними та обережними! Загибель людей від ураження блискавкою реєструється щороку і такі випадки – непоодинокі. Дотримуйтеся рекомендацій та правил поведінки під час грози,

– наголосили у ДСНС.

Рятувальники наголошують, що блискавка особливо небезпечна тоді, коли одразу ж за спалахом лунає звук грому. Це означає, що грозова хмара перебуває над вами.

Село Тетянівка Миколаївської області: карта

Що рекомендує ДСНС:

якщо ви перебуваєте на вулиці, уникайте високих дерев, металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева;

якщо ви опинилися в лісі, не ховайтеся від грози на узвишші. Знайдіть низькі дерева, що стоять поряд;

якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі;

якщо гроза застала вас під час прогулянки на велосипеді чи мотоциклі, терміново зупиніться;

Коли ж ви перебуваєте в автомобілі, небезпека вам не загрожує. Але не забудьте зняти всі металеві антени з поверхні машини, які можуть притягувати розряди.

Запам'ятайте: всі електричні прилади, зокрема мобільні телефони, є своєрідними приймачами для кульових блискавок. Тому в жодному разі не користуйтеся ними під час грози, натомість негайно їх вимкніть!