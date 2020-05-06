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      На Миколаївщині блискавка вбила 15-річного юнака

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      На Миколаївщині блискавка вбила 15-річного юнака

      Поблизу села Тетянівка Миколаївської області 5 травня блискавка влучила у 15-річного хлопця. Внаслідок влучання хлопець загинув одразу.

      Трагічна подія трапилася близько 19:46 за селом Тетянівка Березнегуватського району, повідомляє ДСНС.

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      До місця події одразу ж прибули працівники поліції, рятувальники і карета швидкої допомоги. Медики лише констатували смерть хлопця.

      Шановні громадяни! Будьте відповідальними та обережними! Загибель людей від ураження блискавкою реєструється щороку і такі випадки – непоодинокі. Дотримуйтеся рекомендацій та правил поведінки під час грози,
      – наголосили у ДСНС.

      Рятувальники наголошують, що блискавка особливо небезпечна тоді, коли одразу ж за спалахом лунає звук грому. Це означає, що грозова хмара перебуває над вами.

      Село Тетянівка Миколаївської області: карта

      Що рекомендує ДСНС:

      • якщо ви перебуваєте на вулиці, уникайте високих дерев, металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева;
      • якщо ви опинилися в лісі, не ховайтеся від грози на узвишші. Знайдіть низькі дерева, що стоять поряд;
      • якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі;
      • якщо гроза застала вас під час прогулянки на велосипеді чи мотоциклі, терміново зупиніться;
      • Коли ж ви перебуваєте в автомобілі, небезпека вам не загрожує. Але не забудьте зняти всі металеві антени з поверхні машини, які можуть притягувати розряди.

      Запам'ятайте: всі електричні прилади, зокрема мобільні телефони, є своєрідними приймачами для кульових блискавок. Тому в жодному разі не користуйтеся ними під час грози, натомість негайно їх вимкніть!

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Жертви ДСНС Негода в Україні Новини України
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