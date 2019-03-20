На Николаевщине нашли мертвым председателя поселкового совета: фото
На Николаевщине в Березнеговатском районе полиция устанавливает обстоятельства гибели председателя поселкового совета.
Погибшим оказался 55-летний поселковый голова Александр Каверин, сообщает местное издание НовостиN.
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Полиция сообщила о перевернутом автомобиле Chevrolet на обочине дороги в районе поселка городского типа Березнеговатое. В машине обнаружили тело водителя с огнестрельным ранением и помповое ружье.
Перевернутый автомобиль Chevrolet в районе поселка городского типа Березнеговатое//Фото: "Чрезвычайные новости"
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Источник: 24 канал
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