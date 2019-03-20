На Миколаївщині знайшли мертвим голову селищної ради: фото
На Миколаївщині у Березнегуватському районі поліція встановлює обставини загибелі голови селищної ради.
Загиблим виявився 55-річний селищний голова Олександр Каверин, повідомляє місцеве видання НовостиN.
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Поліція повідомила про перевернутий автомобіль Chevrolet на узбіччі дороги в районі селища міського типу Березнегувате. У машині виявили тіло водія з вогнепальним пораненням і помпову рушницю.
Перевернутий автомобіль Chevrolet в районі селища міського типу Березнегувате//Фото: "Надзвичайні новини"
Наразі поліція з'ясовує усі обставини події.
Джерело: 24 канал
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