На Николаевщине задержали банду похитителей людей: что им грозит – фото, видео

В Николаевской области полицейские вместе со спецназом провели спецоперацию по задержанию криминальной банды из четырех мужчин. Они причастны к похищению и избиению людей.

Группировку возглавлял 49-летний житель Николаева, известный "криминальный авторитет". Об этом сообщает областная полиция.

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По данным полиции, четверо злоумышленников причастны к похищению людей, их избиению и удержанию в заложниках, похищению автомобилей с территории автостоянки, расположенной в городе Вознесенск.

Двое из подозреваемых – ранее судимые жители Николаева, еще двое – жители Вознесенска, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности. Во время обысков правоохранители изъяли у них больше сотни патронов к различному оружию, три пистолета и ножи, а также наркотики.

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Спецназ задержал злоумышленников / Фото Нацполиции

Группировке инкриминируется 6 статей Уголовного кодекса Украины:

– ч. 3 ст. 289 "Незаконное завладение транспортным средством";

– ч. 1 ст. 147 "Захват заложников";

– ч. 2 ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека";

– ч. 1 ст. 126 "Побои и истязания";

– ч. 1 ст. 357 "Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение";

– ч. 1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами".

Санкции указанных статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Смотрите видео задержания преступников полицией