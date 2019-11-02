На Миколаївщині затримали банду викрадачів людей: що їм загрожує – фото, відео

У Миколаївській області поліцейські разом зі спецназівцями здійснили спецоперацію із затримання кримінальної банди з чотирьох чоловіків. Вони причетні до викрадення та побиття людей.

Угруповання очолював 49-річний житель Миколаєва, відомий "кримінальний авторитет". Про це повідомляє обласна поліція.

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За даними поліції, четверо зловмисників причетні до викрадення людей, їх побиття та утримання у заручниках, викрадення з території автостоянки, розташованої у місті Вознесенськ.

Двоє з підозрюваних – раніше судимі жителі Миколаєва, ще двоє – жителі Вознесенська, які раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності. Під час обшуків правоохоронці вилучили у них більше сотні патронів до різної зброї, три пістолети та ножі, а також наркотики.

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Спецназ затримав зловмисників / фото Нацполіції

Угрупованню інкримінують 6 статей Кримінального кодексу України:

– ч. 3 ст. 289 "Незаконне заволодіння транспортним засобом";

– ч. 1 ст. 147 "Захоплення заручників";

– ч. 2 ст. 146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини";

– ч. 1 ст. 126 "Побої і мордування";

– ч. 1 ст. 357 "Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем або їх пошкодження";

– ч. 1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами".

Санкції зазначених статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дивіться відео затримання злочинців поліцією