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      На Николая Зеленский привел в свой кабинет детей: звонили Баканову – видео

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      Зеленский с детьми в своем кабинете / Скриншот из видео

      Президент Владимир Зеленский сделал особый подарок двум ребятам – Артему и Никите – детям погибших на Донбассе защитников Украины. Глава государства пригласил их в свой рабочий кабинет и вручил подарки.

      Видео, на котором Зеленский общается с детьми, обнародовала пресс-служба Офиса Президента.

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      Так, в ролике президент предлагает ребятам сесть в свое кресло и позвонить главе АП Андрею Богдану, премьер-министру страны Алексею Гончаруку и главе СБУ Ивану Баканову.

      Дети сначала рассказывают, что видели, как Зеленский катается на мотоцикле и велосипеде. Тот улыбается и говорит, что это все было в фильмах. Он спрашивает у детей, сколько им лет. Те, в свою очередь, спрашивают у него о его семье.

      У Андрея Богдана дети спросили: "Как дела в Украине?". Тот ответил:"Дела очень хорошо, а что это – президент звонит?".

      У премьера дети спросили, когда в Украине будут нормальные дороги. А у Баканова, – когда удастся победить коррупцию.

      Зеленский встретился с детьми погибших на Донбассе защитников: видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Война на Донбассе Новогодние праздники Офіс Президента Андрей Богдан Алексей Гончарук Иван Баканов Дети и несовершеннолетние Президент Украины Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины
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