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      На Миколая Зеленський привів у свій кабінет дітей: телефонували Баканову – відео

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      Зеленський із дітьми у своєму кабінеті / скріншот із відео

      Президент Володимир Зеленський зробив особливий подарунок двом хлопцям – Артему та Микиті – дітям загиблих на Донбасі захисників України. Глава держави запросив їх до свого робочого кабінету та вручив подарунки.

      Відео, на якому Зеленський спілкується із дітьми, оприлюднила пресслужба Офісу Президента.

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      Так, у ролику президент пропонує хлопцям сісти у своє крісло та зателефонувати главі ОП Андрію Богдану, прем’єр-міністру країни Олексію Гончаруку та главі СБУ Івану Баканову.

      Діти спочатку розповідають, що бачили, як Зеленський катається на мотоциклі та велосипеді. Той посміхається та каже, що то все було у фільмах. Він запитує у дітей, скільки їм років. Ті, своєю чергою, розпитують у нього про його сім’ю.

      В Андрія Богдана діти запитали: "Як справи в Україні?". Той відповів:"Справи дуже добре, а що це – президент телефонує?".

      У прем'єра діти запитали, коли в Україні будуть нормальні дороги. А у Баканова, – коли вдасться подолати корупцію.

      Зеленський зустрівся із дітьми загиблих на Донбасі захисників: відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новорічні свята Володимир Зеленський Президент України Діти і неповнолітні Іван Баканов Олексій Гончарук Андрій Богдан Офіс Президента
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