На новогодние праздники будут дежурить тысячи спасателей

До 9 часов утра 2 января сотрудники ДСНС будут работать в усиленном режиме. В частности, на круглосуточное дежурство выйдут 7 тысяч спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС.

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"В каждом регионе страны производится уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и ​​объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по поводу действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", – отметили в сообщении.

Кроме того, наготове будут 2 тысячи единиц техники ДСНС. На чрезвычайные ситуации готова будет отреагировать и авиация ДСНС, а именно самолет Ан-26.