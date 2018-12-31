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      На новогодние праздники будут дежурить тысячи спасателей

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      ДСНС на новогодние праздники будет работать в усиленном режиме
      ДСНС на новогодние праздники будет работать в усиленном режиме / Фото из открытых источников

      До 9 часов утра 2 января сотрудники ДСНС будут работать в усиленном режиме. В частности, на круглосуточное дежурство выйдут 7 тысяч спасателей.

      Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС.

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      "В каждом регионе страны производится уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и ​​объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по поводу действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", – отметили в сообщении.

      Кроме того, наготове будут 2 тысячи единиц техники ДСНС. На чрезвычайные ситуации готова будет отреагировать и авиация ДСНС, а именно самолет Ан-26.

      Теги: Новости Украины ГСЧС Новогодние праздники
      Источник: 24 Канал
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