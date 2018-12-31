На новорічні свята чергуватимуть тисячі рятувальників

До 9 години ранку 2 січня співробітники ДСНС працюватимуть у посиленому режимі. Зокрема, на цілодобове чергування вийдуть 7 тисяч рятувальників.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Читайте також: Як позбутися новорічної депресії: поради експерта

"У кожному регіоні країни проводиться уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій", – зазначили у повідомленні.

Крім того, напоготові будуть 2 тисячі одиниць техніки ДСНС. На надзвичайні ситуації готова буде відреагувати і авіація ДСНС, а саме літак Ан-26.