На новорічні свята чергуватимуть тисячі рятувальників
До 9 години ранку 2 січня співробітники ДСНС працюватимуть у посиленому режимі. Зокрема, на цілодобове чергування вийдуть 7 тисяч рятувальників.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
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"У кожному регіоні країни проводиться уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій", – зазначили у повідомленні.
Крім того, напоготові будуть 2 тисячі одиниць техніки ДСНС. На надзвичайні ситуації готова буде відреагувати і авіація ДСНС, а саме літак Ан-26.
Джерело: 24 Канал
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