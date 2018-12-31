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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      На новорічні свята чергуватимуть тисячі рятувальників

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      ДСНС на новорічні свята працюватиме у посиленому режимі
      ДСНС на новорічні свята працюватиме у посиленому режимі / Фото з відкритих джерел

      До 9 години ранку 2 січня співробітники ДСНС працюватимуть у посиленому режимі. Зокрема, на цілодобове чергування вийдуть 7 тисяч рятувальників.

      Про це повідомили у прес-службі ДСНС

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      "У кожному регіоні країни проводиться уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій", – зазначили у повідомленні. 

      Крім того, напоготові будуть 2 тисячі одиниць техніки ДСНС. На надзвичайні ситуації готова буде відреагувати і авіація ДСНС, а саме літак Ан-26.

      Теги: Новини України ДСНС Новорічні свята
      Джерело: 24 Канал
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