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      На оккупированной Луганщине подтвердили первый случай коронавируса, – росСМИ

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      Луганские боевики говорят, что у на оккупированном Донбассе есть первый больной коронавирусом / freeradio.com.ua

      Пророссийские боевики из оккупированной Луганщины впервые подтвердили, что на временно контролируемой ими территории зафиксировали заболевание коронавирусом. Впрочем из их сообщения так и не понятно, окончательный ли диагноз.

      Про первый случай коронавируса на оккупированном Донбассе пишет российское издание "РИА-Новости" со ссылкой на боевиков.

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      Впрочем, похоже, боевики еще сами не совсем понимают, с чем имеют дело. Их "представитель" Наталья Пащенко сперва заявила, что диагноз еще не окончательный, а позже заверила, что вирус не представляет угрозы для пациента, который им заболел.

      Уже начато и лечение, и обследование. Сегодня уже пациент находится в удовлетворительном состоянии, температура тела нормальная, вирус не представляет сегодня опасности для его жизни,
      – рассказала Пащенко, указывая на то, что диагноз окончательный.

      Впрочем сразу перед этим она утверждала, что для его подтверждения необходимо еще несколько дней.

      Как бы там ни было, по сообщениям боевиков, больным является житель Славяносербского района Луганской области. До установления диагноза он контактировал со своими родственниками.

      Что еще известно про коронавирус на Донбассе?
      Ранее боевики не признавались, что у них хотя бы есть подозрения на коронавирус. Впрочем украинская разведка сообщала, что на Донетчине может быть 12 больных из-за женщины, которая приехала из Китая транзитом через Москву.

      По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, на оккупированном Донбассе с пневмонией лечатся около 700 человек. Впрочем существует проблема с установлением диагноза коронавирус, поскольку у боевиков нет тестов.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Коронавирус в Украине Пророссийские боевики Оккупированные территории Новости Украины
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