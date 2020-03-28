На окупованій Луганщині перший випадок коронавірусу, – росЗМІ

Проросійські бойовики з окупованої Луганщини вперше підтвердили, що на тимчасово контрольованій ними території зафіксували захворювання на коронавірус. Втім з їхнього повідомлення так і не зрозмуло, чи діагноз вже остаточний.

Про перший випадок коронавірусу на окупованому Донбасі пише російське видання "РИА-Новости" з посиланням на бойовиків.

До слова Коронавірус в окупованому Криму: кількість хворих зросла

Втім, схоже, бойовики ще самі не зовсім розуміють, з чим мають справу. Їхня "представниця" Наталя Пащенко спершу заявила, що діагноз ще не остаточний, а пізніше запевнила, що вірус не становить загрози для пацієнта, який ним захворів.

Уже розпочато і лікування, і обстеження. Сьогодні вже пацієнт перебуває у задовільному стані, температура тіла нормальна, вірус не представляє сьогодні небезпеки для його життя,

– розповіла Пащенко, вказуючи на те, що діагноз остаточний.

Втім одразу перед цим вона стверджувала, що для його підтвердження необхідно ще декілька днів.

Як би там не було, за повідомленнями бойовиків, хворим є мешканець Слов'яносербського району Луганської області. До встановлення діагнозу він контактував зі своїми родичами.

Що ще відомо про коронавірус на Донбасі?Раніше бойовики не зізнавалися, що у них бодай є підозри на коронавірус. Втім українська розвідка повідомляла, що на Донеччині може бути 12 хворих через жінку, яка приїхала з Китаю транзитом через Москву.



За даними української омбудсменки Людмили Денісової, на окупованому Донбасі з пневмонією лікуються близько 700 людей. Втім існує проблема з встановленням діагнозу коронавірус, позаяк у бойовиків немає тестів.