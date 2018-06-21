На оккупированном Донбассе поврежден водопровод: без воды могут остаться более миллиона человек
На временно оккупированной территории Донецкой области было зафиксировано значительное повреждение Юго-Донбасского водопровода. В результате этого пять населенных пунктов могут иметь проблемы с водоснабжением.
Об этом сообщает пресс-центр Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
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В результате спутникового исследования временно оккупированной территории Донецкой области было зафиксировано значительное повреждение Юго-Донбасского водопровода. В частности, на спутниковых снимках видно заполнение водой карьера площадью водной поверхности около 24 тысячи квадратных метров в районе Ясиноватской развязки,
– говорится в сообщении.
Также на снимках зафиксировано заболачивание территории вблизи трассы водопровода.
Вблизи водопровода зафиксировали заболачивание территории
В МинТОТ предполагают, что повреждения Южно-Донбасского водопровода в районе промышленной зоны Авдеевки, вероятно, возникли вследствие применения тяжелого вооружения.
К примеру, на спутниковых снимках 2018 года можно увидеть значительный водовилив, которого не было в 2016 году.
Кроме того, там зафиксировали значительный водовилив
"Это негативно влияет на обеспечение водой населения как на оккупированных территориях (город Докучаевск) так и на подконтрольных Правительству Украины территориях (Мариуполь, Волноваха, Угледар, Новотроицкое)", – отмечают в МінТОТ.
Так, из-за значительной утечки воды в карьер существует угроза подачи питьевой воды для 1,3 миллионов мирного населения.