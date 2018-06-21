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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украинские воины вынуждены успокаивать врага единственным языком, который понимает

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За эти сутки ни один украинский воин не пострадал. На время Чемпионата мира по футболу в Москве боевики немного притихли. Но не все и не на всей линии фронта.

Как только заходит солнце, поселок Зайцево превращается в настоящий театр военных действий. Пули свистят прямо над головой.

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С каждой новой волной обстрелы усиливаются, поэтому украинские воины вынуждены успокаивать врага единственным языком, который тот понимает.

Мы дали "ответку". Они по нам начали из АГСа стрелять, из ручных гранатометов. Ну, мы тоже достойно им ответили,
– сказал военнослужащий ВСУ с позывным "Фартовый".

Боевики пытались давить огнем несколько часов. За ночь даже пришлось прятаться в укрытие, но, к счастью, применить что-то тяжелее гранатомета боевики не решились.

"Фартовый" объясняет, что пророссийские наемники пытаются выявить позиции Объединенных сил.

"Тут их снайперы работают каждый день, чтобы обнаружить наши позиции и стрелять по нам из чего-то более тяжелого", – рассказал он.

Когда никто не приезжает – ни журналисты, ни ОБСЕ – тогда вообще стрельба идет, обстрелы. Когда кто-то приезжает – у них режим тишины,
– добавил военнослужащий ВСУ Роман.

Сдерживает боевиков и Чемпионат мира по футболу. Чтобы не навредить московским кураторам, террористы пытаются избегать провокаций. Зато сейчас укрепляют позиции. По данным разведки, обострения следует ожидать после окончания соревнований.

Автор: Алексей Кондаков
Теги: Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
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