На оккупированном Донбассе произошел взрыв на шахте: есть погибшие

На частной шахте имени 17 Партсъезда, расположенной на временно оккупированной территории вблизи Шахтерска, 28 февраля прогремел взрыв. По предварительной информации, взорвался метан. В результате инцидента погибли двое горняков.

Инцидент случился в полдень 28 февраля. Об этом со ссылкой на так называемое "МЧС ДНР" информирует ряд пророссийских СМИ в регионе.

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Из-за взрыва метана под завалами оказались двое шахтеров. Тело одного фактически сразу подняли на поверхность, другого горняка еще ищут. Хотя представители оккупационной администрации уже сообщили: мужчина не имел шансов выжить.

Горняки были 1975 и 1996 годов рождения.

Справка: шахта имени 17 Партсъезда начала функционировать в 1936 году. Самая масштабная авария произошла в 1958 году – из-за взрыва метана погибли 11 горняков. Добывают в этой шахте уголь.

Расположение шахты возле Шахтерска, где произошел взрыв метана

В то же время, еще один взрыв мог случиться в селе Орлово-Ивановка, что тоже расположено в Шахтерском районе Донетчины. В результате этого инцидента один горняк мог оказаться заблокированным под землей.