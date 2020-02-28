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      На оккупированном Донбассе произошел взрыв на шахте: есть погибшие

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      На частной шахте имени 17 Партсъезда, расположенной на временно оккупированной территории вблизи Шахтерска, 28 февраля прогремел взрыв. По предварительной информации, взорвался метан. В результате инцидента погибли двое горняков.

      Инцидент случился в полдень 28 февраля. Об этом со ссылкой на так называемое "МЧС ДНР" информирует ряд пророссийских СМИ в регионе.

      Ранее: В Донецкой области произошел обвал на шахте

      Из-за взрыва метана под завалами оказались двое шахтеров. Тело одного фактически сразу подняли на поверхность, другого горняка еще ищут. Хотя представители оккупационной администрации уже сообщили: мужчина не имел шансов выжить.

      Горняки были 1975 и 1996 годов рождения.

      Справка: шахта имени 17 Партсъезда начала функционировать в 1936 году. Самая масштабная авария произошла в 1958 году – из-за взрыва метана погибли 11 горняков. Добывают в этой шахте уголь.

      Расположение шахты возле Шахтерска, где произошел взрыв метана

      В то же время, еще один взрыв мог случиться в селе Орлово-Ивановка, что тоже расположено в Шахтерском районе Донетчины. В результате этого инцидента один горняк мог оказаться заблокированным под землей.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Война на Донбассе Взрыв Оккупированные территории Жертвы Шахтеры
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