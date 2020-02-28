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      На окупованому Донбасі стався вибух на шахті: є загиблі

      - Читать новость на русском
      Шахта імені 17 Партз’їзду / miningwiki.ru

      На приватній шахті імені 17 Партз’їзду, що розташована на тимчасово окупованій території поблизу Шахтарська, 28 лютого прогримів вибух. За попередньою інформацією, вибухнув метан. Внаслідок інциденту загинуло двоє гірників.

      Інцидент трапився ополудні 28 лютого. Про це з посиланням на так зване "МНС ДНР" інформує низка проросійських ЗМІ у регіоні.

      Раніше: У Донецькій області стався обвал на шахті

      Через вибух метану під завалами опинилися двоє шахтарів. Тіло одного фактично відразу підняли на поверхню, іншого гірника ще шукають. Хоча представники окупаційної адміністрації вже повідомили: чоловік не мав шансів вижити.

      Гірники були 1975 та 1996 років народження.

      Довідка: шахта імені 17 Партз’їзду почала функціонувати у 1936 році. Наймасштабніша аварія трапилася у 1958 році – через вибух метану загинули 11 гірників. Видобувають у цій шахті вугілля.

      Розташування шахти біля Шахтарська, де стався вибух метану

      Водночас, ще один вибух міг трапитися у селі Орлово-Іванівка, що теж розташоване у Шахтарському районі Донеччини. Внаслідок цього інциденту один гірник міг опинитися заблокованим під землею.

      Два російських фрегати з крилатими ракетами перетнули Босфор і прямують у Сирію
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Проросійські бойовики Війна на Донбасі Вибух Окуповані території Жертви Шахтарі
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