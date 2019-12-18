У Донецькій області стався обвал на шахті
На шахті "Південнодонбаська №1", що розташована в місті Вугледар, стався обвал. У шахті перебував один чоловік – тривають рятувальні роботи.
Обвал стався о 01:35 на східному польовому магістральному конвеєрному штреку горизонту 355 метрів, повідомляє голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
На момент надзвичайної події в зоні обвалу перебував один чоловік. Наразі тривають пошуки. Шахта не працює.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі