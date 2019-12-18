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      У Донецькій області стався обвал на шахті

      27 Читать новость на русском
      У Донецькій області обвалилась шахта / infokava.com

      На шахті "Південнодонбаська №1", що розташована в місті Вугледар, стався обвал. У шахті перебував один чоловік – тривають рятувальні роботи.

      Обвал стався о 01:35 на східному польовому магістральному конвеєрному штреку горизонту 355 метрів, повідомляє голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

      На момент надзвичайної події в зоні обвалу перебував один чоловік. Наразі тривають пошуки. Шахта не працює.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Аварії на шахтах Новини Донецька
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