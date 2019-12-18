У Донецькій області стався обвал на шахті

На шахті "Південнодонбаська №1", що розташована в місті Вугледар, стався обвал. У шахті перебував один чоловік – тривають рятувальні роботи.

Обвал стався о 01:35 на східному польовому магістральному конвеєрному штреку горизонту 355 метрів, повідомляє голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. На момент надзвичайної події в зоні обвалу перебував один чоловік. Наразі тривають пошуки. Шахта не працює.