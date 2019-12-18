В Донецкой области произошел обвал на шахте

На шахте "Южнодонбасская №1", которая расположена в городе Угледар, произошел обвал. В шахте находился один человек – продолжаются спасательные работы.

Обвал произошел в 01:35 на восточном полевом магистральном конвейерном штреке горизонта 355 метров, сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. На момент ЧП в зоне обвала находился один человек. Сейчас продолжаются поиски. Шахта не работает.