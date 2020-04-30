На оккупированном Донбассе уже более 400 случаев COVID-19, – командующий ООС Кравченко

На оккупированном Донбассе наблюдается существенное увеличение количества инфицированных COVID-19. Причиной такой негативной динамики служит ситуация с коронавирусом в России и ротация оккупационных войск.

Водночас, окупанти не визнають та приховують реальну картину подій. Значну більшість випадків, які мають схожі з коронавірусом симптоми, вони кваліфікують як ГРВІ чи пневмонію. Про це під час інтерв’ю Укрінформу розповів командувач ООС Володимир Кравченко.

Зверніть увагу На окупованому Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі кадрових російських офіцерів

Ми зафіксували понад чотири сотні випадків інфікування COVID-19, хоча, за "офіційними даними" окупаційних адміністрацій, зафіксовані лише близько півтори сотні таких випадків,

– наголосив військовий.

Командувач ООС додає: у лікарнях на окупованих територіях фактично відсутні запаси медичних масок, рукавиць та противірусних препаратів, не вистачає профільних медичних працівників і необхідного обладнання. При цьому діючий медперсонал зобов’язали під розписку не розголошувати відомостей щодо епідеміологічної ситуації.

Водночас, усі медикаменти та відповідні засоби направляють у першу чергу на потреби російських військових.

"На цьому фоні спостерігається суттєве збільшення кількості місцевих мешканців, які висловлюють незадоволення політикою “голів республік” щодо протидії поширенню COVID-19 і не довіряють офіційним даним так званих "держорганів", – зауважує Кравченко.

Як військові в ООС намагаються захиститися від COVID-19 в таких умовах:

З 28 березня в районі операції призупинили роботу КПВВ з непідконтрольних територій, а також обмежили проїзд транспорту через блок-пости, розташовані на межі з Харківською, Дніпропетровською та Запорізькою областями.

Обмежене пересування військовослужбовців за межами розташування своїх частин, проведення колективних заходів, окрім бойової підготовки, в’їзд та виїзд транспортних засобів.

У військових частинах і підрозділах зі складу ООС організована санітарна обробка автомобільного транспорту на контрольно-пропускних пунктах, ведеться моніторинг стану здоров’я особового складу, проводиться активне виявлення хворих і підозрілих на COVID-19 для їх своєчасної ізоляції у лікувальних закладах.

В усіх військових мобільних госпіталях та військових частинах розгорнули ізолятори, здійснюються регулярні тренування медичного персоналу щодо роботи в умовах суворого протиепідемічного режиму.

Є запас із 45 апаратів штучної вентиляції легень, близько 30 тисяч медичних масок і 90 тисяч пов’язок бавовняних багаторазового використання, 2,5 тисячі швидких тестів на COVID-19, а також необхідні обсяги медичного одягу, лікарських засобів.

За словами Кравченка, Об’єднані сили постійно надають допомогу місцевому населенню. Наразі військові медики ніколи не відмовляють цивільним громадянам, коли ті звертаються до них.