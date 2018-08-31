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На оккупированных окрестностях Донецка боевики не соблюдают "школьное перемирие"

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Боевики игнорируют последнее объявленное перемирие – "школьное", о котором договорились накануне в Минске. Боевики хоть и снизили интенсивность обстрелов, однако ежедневно провоцируют наших защитников, ожидая ответа. Только за прошедшие сутки 12 раз открывали огонь. Украинские армейцы пока на провокации на на поддаются.

Легендарный "Муравейник" – одна из позиций возле донецкого аэропорта, где было жарко в 2014 и 2015 годах. Она выглядит как огромный террикон возле взлетной полосы аэродрома.

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"Эта насыпь образовалась во время строительства донецкого аэропорта имени Прокофьева. Строители копали взлетную полосу и свозили сюда, будто тогда еще зная, что нам понадобится эта высота", – рассказал корреспондент Евгений Назаренко.

Андрей – один из тех, о ком говорят: они выдержали – не выдержал бетон. В 2014 году защищал донецкий аэропорт. Киборгом себя не считает. Он говорит, что тот период войны с нынешним – не сравнить. Стреляют боевики не прицельно. Скорее пытаются спровоцировать украинских военных на бой. Но сейчас объявлено школьное перемирие. Поэтому приказ: огонь – не открывать.

Наши военные говорят, что хоть и относительная, но тишина – хуже постоянных обстрелов. Ведь бдительность теряется, а вот для медика подразделения Елены – наоборот. Во время перемирия работы становится значительно меньше.

Военнослужащая Елена пошла в армию, потому что на себе почувствовала, что такое война. Девушка из прифронтовой Талаковки вблизи Мариуполя. Бойцы ВСУ не верят в перемирие, ведь боевики еще ни одного не сдержали. Поэтому бдительности не теряют и если будет приказ – готовы дать достойный ответ противнику.

Больше – смотрите в сюжете.

Автор: Евгений Назаренко
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
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