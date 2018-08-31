Сколько в Украине исчезло людей за годы войны: шокирующие данные

31 августа в мире вспоминают пропавших без вести и жертв насильственных исчезновений. По данным правоохранительных органов в 80% поиски завершаются успешно. Однако, такого не скажешь о тех, кто пропал без вести в результате российской оккупации.

Консультанты Службы розыска детей за неделю принимают десятки телефонных звонков с просьбой найти несовершеннолетних.

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Они собирают информацию о пропавших, ищут свидетелей, которые могли видеть детей. За 17 лет работы общественная организация "Магнолия" помогла разыскать более 1700 детей. Здесь уверяют, если ребенок долго не выходит на связь, медлить не стоит.

Самое первое и самое главное, что следует делать в такой ситуации – это конечно обратиться в полицию и написать письменное заявление о том, что пропал человек. Если же речь идет о несовершеннолетнем ребенке, то конечно обращайтесь по номеру "116000" – это номер Горячей линии по вопросам розыска,

– заявила журналистка Службы розыска детей Юлия Дунаевская.

Родных уверяют не терять надежд даже если поиски продолжаются годами. 85% поисковых дел – успешные.



Куда труднее найти пропавших на Донбассе и в аннексированном Крыму. Об этом под посольством Российской Федерации еще раз напомнили активисты. На воротах развесили одежду и другие вещи, которые символизируют пропавших. За более чем 4 года только на полуострове исчезло 44 человека, и большинство из них – это крымские татары. Шесть крымчан нашли мертвыми.

Нужен закон о правовом статусе пропавших без вести. Он позволит сделать реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, которые позволят, во-первых, учитывать количество таких лиц. А во-вторых, что очень важно, собирать информацию, позволяющую возмещать лиц пропавших без вести,

– отметила менеджеру по адвокации Центра информации о правах человека Алена Лунева.

А на Донбассе с начала войны исчезло около 300 человек – это информация украинских правоохранителей. В международном комитете Красного Креста говорят, что на самом деле их более тысячи. Чтобы выяснить истинную статистику, Министерство юстиции в сотрудничестве с общественными организациями и правоохранительными органами, уже начало создавать единый реестр.