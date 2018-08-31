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Контрольный пункт "Новотроицкое" на Донбассе возобновил работу

74 Читати новину українською
КПВВ "Новотроицкое" возобновил работу
КПВВ "Новотроицкое" возобновил работу / Иллюстративное фото

В пятницу, 31 августа, в 6:00 открыли контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое. Соответствующее решение в связи с улучшением ситуации безопасности принял командующий объединением сил, генерал-лейтенант Сергей Наев.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

24 канал сообщал, что 29 августа КПВВ "Новотроицкое" закрыли на въезд и выезд из-за масштабного степного пожар, а также – детонации боеприпасов.

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Огонь на полях вблизи контрольных постов "Березовое 1" и "Березовое 2" удалось полностью ликвидировать совместными действиями ГСЧС, пожарных расчетов подразделений ВСУ и пограничников из состава Объединенных сил.

"Приоритетом для командования Объединенных сил является безопасность граждан Украины, поэтому теперь, поборов огневую угрозу полностью, КПВВ "Новотроицкое "восстанавливает контрольно-пропускные меры", – отметили в пресс-центре ООС.

 

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Пожар Сергей Наев Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
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