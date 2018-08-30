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УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

О чем накануне 1 сентября мечтают жители Донбасса и те, кто их защищает

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Должны были подготовить своих детей к школе и хотя бы спокойно послушать, как звучит первый звонок, а вместо того слышат свист пуль. "Школьное перемирие" на Донбассе – только на бумаге. И хотя была договоренность, что огонь полностью прекратят, за минувшие сутки, 30 августа, боевики 18 раз били в сторону украинских укреплений. А 31 августа огонь открывали четыре раза.

Возле Новгородского гремели крупнокалиберные минометы. Из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов террористы стреляли в районе Станицы Луганской, Крымского, Троицкого, Павлополя, Гнутово и Водяного. Не заметили никакого перемирия и защитники Песков.

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Владимир – один из десяти жителей, оставшихся в Песках. В его дом неоднократно попадали снаряды. И каждый раз мужчина восстанавливал дом. Из-за обстрелов и сам был не раз ранен.

Житель Песков Владимир

Его внучка в 14-м году как раз должна была идти в первый класс, но в Пески пришла война. Дочь вместе с девочкой уехали. Теперь внука учится в Виннице и почти не видится с дедом.

Украинского языка деда учит. Я учил давно, а она уже лучше говорит, чем я,
– смеется Владимир.

Школа в Песках уничтожена, как собственно и весь поселок. Некогда дворы состоятельных коттеджей превратились в блиндажы, окопы и огневые точки украинской армии.

Александр – один из защитников поселка. Говорит, очень сожалеет, что уже не первый год не может отвести дочь в школу первого сентября. Общается с дочерью и женой только по телефону. Если связь есть.

Военный ВСУ Александр

Пока на мирной части Украины дети и родители готовятся к первому сентября, на Донбассе боевики игнорируют школьное перемирие, которое собственно и объявили, чтобы дети в прифронтовых районах смогли также сесть за парты.

Но нет тишины, нет. После 21 часов начинаются обстрелы,
– отметил военный ВСУ Александр.

Крупный калибр со стороны боевиков не работает, но стрелковое и гранатометы – ежедневно.

Александр служит с 14-го года. Он и не вспомнит, какое это по счету перемирие. И ни разу не приносило тишину на фронт. За его спиной бои за Саур-Могилу. На днях как раз годовщина тех кровавых событий, когда наших военных крыли "Градами" и артиллерией с российской территории.

Александр уверяет, что вернется домой только после победы. Оккупанты должны ответить за всю боль, которую принесли его стране.

Автор: Евгений Назаренко
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
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