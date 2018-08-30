В псевдореспублике на Востоке "слили" данные украинских военных корреспондентов
Так называемое "Министерство госбезопасности Луганской квазиреспублики" опубликовало списки аккредитованных в зоне проведения ООС съемочных групп украинских телеканалов. Причем с номерами телефонов и марками автомобилей.
Мол, они должны были освещать диверсию – подрыв моста, которую якобы планируют Вооруженные Силы.
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Откуда у главарей псевдореспублики такие данные, пока неизвестно.
В штабе Операции Объединенных сил и в Минобороны отказываются комментировать ситуацию, пока не разберутся сами. В то же время, утечка информации со стороны ведомства отрицают. Якобы, все эти данные можно собрать из открытых источников. Сейчас проводят служебную проверку.
Я не так волнуюсь за мой номер телефона. Я только надеюсь, что каким-то образом не появятся на каких-то сайтах мои паспортные данные, которые многие структуры, и также Штаб знает. И возникает вопрос, каким образом эта информация появилась на этом сайте,
– прокомментировала военная корреспондентка канала "1+1" Алла Хоцяновская.
Видео: в псевдореспублике обнародовали данные украинских военкоров
Добавим, что от нашей съемочной группы указан журналист Алексей Годзенко. И сам Алексей уверяет, что список,выложенный террористами – это точный перечень съемочных групп, которые были в зоне проведения ООС в период с 12 по 19 августа. Кроме того, ему уже звонили жители так называемой "ЛНР".
Видео: корреспонденту 24 канала позвонили из оккупированной части Луганщины
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